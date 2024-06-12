Черногоренко заявила, що інформація про некоректну роботу Резерв+ є міфом

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Фото: МО

В Україні 18 травня запрацював застосунок для оновлення військово-облікових даних "Резерв+". Водночас серед українців з'явився міф щодо некоректної роботи нової цифрової платформи.

Це спростувала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook у середу, 12 червня.

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Робота застосунку "Резерв+"

Так, Черногоренко прокоментувала міф про нібито некоректну роботу застосунку та неправильне відображення даних.

"Резерв+" підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому є помилки внаслідок людського фактора. Команда Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку", — написала вона.

Таким чином, громадяни зможуть онлайн повідомляти про те, що їхні дані є некоректними й запустити процес актуалізації.

Черногоренко зауважила, що завдяки застосунку вдалося виявити проблему — в "безпідставному" розшуку було 710 тис. громадян України. Тому Міноборони усунуло ці неточності, й всі ці люди отримали повідомлення про відображення оновленого статусу в застосунку.

Скриншот допису Черногоренко

Раніше експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун пояснив, чи має інформація в застосунку "Резерв+" юридичну силу.

Також у Міністерстві оборони заявили про створення застосунку для військових.