Міноборони створить застосунок для військових — деталі

Військовий з телефоном. Ілюстративне фото: Армія Inform

У Міністерстві оборони України заявили про створення застосунку для військових. Там наголосили, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над російськими окупантами 10:1.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 12 червня.

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"Завдяки застосунку "Резерв+", яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація — це вже не тренд, це вимога нашого суспільства", — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

За її словами, на черзі — запуск застосунку для військових "Армія+", який спростить бюрократичні процеси у війську.

Нагадаємо, повідомлення від пошти з відміткою про відсутність особи за вказаною у "Резерв+" адресою може слугувати підтверджувальним документом для територіального центру комплектування. Це дозволяє винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу.

Також адвокат Юрій Танасійчук заявив, що в Україні немає законодавчих перешкод для запровадження електронних повісток. Він вважає, що держава повинна використовувати всі доступні канали зв’язку, включаючи месенджери, для роботи з військовозобов’язаними.