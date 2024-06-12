Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Резерв arrow У Міноборони заявили про створення ще одного застосунку для військових arrow

У Міноборони заявили про створення ще одного застосунку для військових

12 червня 2024 13:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони створить застосунок для військових — деталі
Військовий з телефоном. Ілюстративне фото: Армія Inform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві оборони України заявили про створення застосунку для військових. Там наголосили, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над російськими окупантами 10:1.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 12 червня.

Читайте також:

Новий застосунок для військових

"Завдяки застосунку "Резерв+", яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація — це вже не тренд, це вимога нашого суспільства", — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

За її словами, на черзі — запуск застосунку для військових "Армія+", який спростить бюрократичні процеси у війську.

Нагадаємо, повідомлення від пошти з відміткою про відсутність особи за вказаною у "Резерв+" адресою може слугувати підтверджувальним документом для територіального центру комплектування. Це дозволяє винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу.

Також адвокат Юрій Танасійчук заявив, що в Україні немає законодавчих перешкод для запровадження електронних повісток. Він вважає, що держава повинна використовувати всі доступні канали зв’язку, включаючи месенджери, для роботи з військовозобов’язаними.

Україна
Міноборони
мобілізація
українці
резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна