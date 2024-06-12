Черногоренко заявила, что информация о некорректной работе Резерв+ является мифом

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Фото: МО

В Украине 18 мая заработало приложение для обновления военно-учетных данных "Резерв+". В то же время среди украинцев появился миф о некорректной работе новой цифровой платформы.

Его опровергла заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook в среду, 12 июня.

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Работа приложения "Резерв+"

Так, Черногоренко прокомментировала миф о якобы некорректной работе приложения и неправильном отображении данных.

"Резерв+" подтягивает данные из реестра "Оберіг", в котором есть ошибки в результате человеческого фактора. Команда Минобороны планирует запустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении", — написала она.

Таким образом, граждане смогут онлайн сообщать о том, что их данные некорректные и запустить процесс актуализации.

Черногоренко отметила, что благодаря приложению удалось обнаружить проблему — в "безосновательном" розыске было 710 тыс. граждан Украины. Поэтому Минобороны устранило эти неточности, и все эти люди получили уведомление об отображении обновленного статуса в приложении.

Скриншот поста Черногоренко

Ранее эксперт по кибербезопасности Константин Корсун объяснил, имеет ли информация в приложении "Резерв+" юридическую силу.

Также в Министерстве обороны заявили о создании приложения для военных.