Онлайн-мобілізація — чому застосунок "Резерв+" не зменшив черг та як уникнути штрафів

Черга чоловіків біля ТЦК. Фото: соцмережі

За перший тиждень дії нового закону про мобілізацію понад мільйон військовозобов’язаних оновили свої дані через мобільний застосунок "Резерв+" – з них понад 40 тисяч скористалися послугами ЦНАПів, а лише 22 тисячі все ж звернулися до ТЦК особисто. Цей перший тиждень дії нового закону про мобілізацію, який передбачає використання електронних черг та оновлення даних онлайн, виявив низку проблем та недоліків.

Про це йдеться в матеріалі ТСН опублікованому в понеділок, 27 травня.

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Незважаючи на запровадження електронних черг, біля ТЦК досі можна побачити знайомі сцени: чоловіки записуються у живі черги ще зранку. Один з відвідувачів розповідає: "Я прийшов о 04:45, порушив комендантську годину, був першим у списку. Зараз не знаю, яким я буду. Буває, поліція привозить ухилянтів, вони йдуть без черги, це все ламає".

Електронна черга, яка працює у тестовому режимі з 18 травня, також має свої недоліки. Біля іншого ТЦК у Києві зібралося близько 150 людей. Виникають суперечки щодо того, хто іде першим: з електронної черги чи з живої.

Через ЦНАПи свої дані оновили близько 45 тисяч осіб. Процес триває всього 7-10 хвилин. Наталя Шамрай, директорка департаменту Центру надання адмінпослуг, зазначає: "Процес триває хвилин 7-10 – це дуже швидко. І хвилин 10 треба зачекати, щоб актуалізувалися дані і згенерувався системою витяг".

ЦНАПи лише оновлюють дані. Якщо виникають питання, вирішувати їх доведеться в ТЦК. "Якщо ти в "Резерв+" оновився, у тебе все добре. То тобі не потрібно ходити до ТЦК. Якщо ти через ЦНАП оновився, отримав витяг роздрукований, в тебе він є на руках, то тобі не потрібно ходити до ТЦК", – пояснює Шамрай.

Понад мільйон чоловіків оновили свої дані через "Резерв+", але чимало все ж обрали стояння в черзі. Один з відвідувачів каже: "Я використав Резерв+, і мені написали, що я у розшуку. Тому я прийшов спитати, а чому я у розшуку".

Багато чоловіків отримали повідомлення у "Резерв+", що вони у розшуку, через помилки в реєстрі даних. Міноборони радить звертатися до служби технічної підтримки для виправлення даних. Юристи рекомендують йти до ТЦК і вносити правильні дані там.

Міноборони розробляє функціонал, щоб направлення на ВЛК надходило у "Резерв+" і не потрібно було зайвий раз ходити до ТЦК. Також планується додати QR-код, за яким уповноважені особи зможуть перевіряти інформацію в реєстрі "Оберіг". "Після того як з’явиться цей QR-код, електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" буде мати юридичну силу, як військовий квиток чи приписне", – пояснює заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як уникнути великих штрафів

Поки застосунок "Резерв+" не є заміною військово-облікового документа, військовозобов’язані повинні мати при собі приписне або військовий квиток. Втрата або відсутність цих документів загрожує штрафом у 17 тисяч гривень.

Також, з 18 липня повістки надсилатимуть поштою і вважатимуть врученими, незалежно від того, чи бачили ви їх чи ні. Тому важливо регулярно перевіряти свої поштові скриньки.

Раніше Мінцифри повідомило, що вже понад 56 тисяч українців оновили облікові дані у ЦНАП.

Також ми розповідали, що в Україні запрацював мобільний застосунок "Резерв+" для оновлення військово-облікових даних. Заступник начальника ТЦК Павло Литвин пояснив, що означає кожен зі статусів.