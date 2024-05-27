Онлайн-мобилизация — почему приложение "Резерв+" не сбавило очередей и как избежать штрафов

Очередь мужчин возле ТЦК. Фото: соцсети

За первую неделю действия нового закона о мобилизации более миллиона военнообязанных обновили свои данные через мобильное приложение "Резерв+" – из них более 40 тысяч воспользовались услугами ЦНАПов, а лишь 22 тысячи все же обратились в ТЦК лично. Эта первая неделя действия нового закона о мобилизации, предусматривающая использование электронных очередей и обновление данных онлайн, выявила ряд проблем и недостатков.

Об этом говорится в материале ТСН, опубликованном в понедельник, 27 мая.

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Несмотря на введение электронных очередей, возле ТЦК все еще можно увидеть знакомые сцены: мужчины записываются в живые очереди еще утром. Один из посетителей рассказывает: "Я пришел в 04:45, нарушил комендантский час, был первым в списке. Сейчас не знаю, каким я буду. Бывает, что полиция привозит уклонистов, они идут без очереди, это все ломает".

Электронная очередь, работающая в тестовом режиме с 18 мая, также имеет свои недостатки. Около другого ТЦК в Киеве собралось около 150 человек. Возникают споры о том, кто идет первым: из электронной очереди или из живой.

Из-за ЦНАПов свои данные обновили около 45 тысяч человек. Процесс длится всего 7-10 минут. Наталья Шамрай, директор департамента Центра предоставления админуслуг, отмечает: "Процесс длится минут 7-10 – это очень быстро. И минут 10 нужно подождать, чтобы актуализировались данные и сгенерировался системой подъемника".

ЦНАПы только обновляют данные. Если возникают вопросы, решать их придется в ТЦК. "Если ты в "Резерв+" обновился, у тебя все хорошо. То тебе не нужно ходить в ТЦК. Если ты через ЦНАП обновился, получил подъемник распечатанный, у тебя он есть на руках, то тебе не нужно ходить в ТЦК", – объясняет Шамрай.

Более миллиона мужчин обновили свои данные через "Резерв+", но многие все же выбрали стояние в очереди. Один из посетителей говорит: "Я использовал Резерв+, и мне написали, что я в розыске. Поэтому я пришел спросить, а почему я в розыске".

Многие мужчины получили сообщения в "Резерв+", что они находятся в розыске, из-за ошибок в реестре данных. Минобороны рекомендует обращаться в службу технической поддержки для исправления данных. Юристы рекомендуют идти в ТЦК и вносить правильные данные там.

Минобороны разрабатывает функционал, чтобы направление на ВЛК поступало в "Резерв+" и не нужно было лишний раз ходить в ТЦК. Также планируется добавить QR-код, по которому уполномоченные лица смогут проверять информацию в реестре "Оберег". "После того, как появится этот QR-код, электронный военно-учетный документ у "Резерв+" будет иметь юридическую силу, как военный билет или приписное", – объясняет заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как избежать больших штрафов

Пока приложение "Резерв+" не является заменой военно-учетного документа, военнообязанные должны иметь при себе приписной или военный билет. Утрата или отсутствие этих документов грозит штрафом в 17 тысяч гривен.

Также, с 18 июля повестки будут отправлять по почте и будут считать врученными, независимо от того, видели ли вы их или нет. Поэтому важно регулярно проверять свои почтовые ящики.

Ранее Минцифры сообщило, что уже более 56 тысяч украинцев обновили учетные данные в ЦНАП.

Также мы рассказывали, что в Украине заработало мобильное приложение "Резерв+" для обновления военно-учетных данных. Заместитель начальника ТЦК Павел Литвин объяснил, что означает каждый из статусов.