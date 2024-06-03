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"Резерв+" лідирує — скільки українців оновили дані з 18 травня

3 червня 2024 21:21
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Ілля Малишко
Ілля Малишко
Редактор
Скільки українці оновили дані через Резерв +
Авторизація в "Резерв +" для оновлення даних військового обліку. Фото: УНІАН
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Ілля Малишко
Ілля Малишко
Редактор

За два тижні уже 1,5 мільйона українців оновили свої військово-облікові дані. Прогнозовано лідирує серед варіантів для оновлення мобільний застосунок "Резерв+". Його активно використовують і в інших країнах, зокрема Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії та США.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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Скільки українців оновили військово-облікові дані

За словами Дмитра Лазуткіна, процес оновлення даних через ТЦК, ЦНАПи та мобільний застосунок "Резерв+" триває, кількість громадян, які оновили дані, постійно зростає.

"Близько 1,5 млн українців вже успішно виконало цю вимогу закону", — підкреслив речник Міноборони.

Які країни лідирують у використанні "Резерв+"

Найбільше військовозобов’язаних вирішили використати для цього процесу державний мобільний застосунок "Резерв+".

Причому через "Резерв+" дані оновлюють не тільки в Україні, а і за кордоном. Лазуткін назвав країни, де українці оновлюють дані найактивніше.

Це:

  • Польща;
  • Німеччина;
  • Канада;
  • Чехія;
  • США;
  • Велика Британія;
  • Іспанія;
  • Литва;
  • Нідерланди;
  • Словаччина.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.

ТЦК та СП
Міноборони
ЦНАП
мобілізація
резерв

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