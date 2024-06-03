Скільки українці оновили дані через Резерв +

"Резерв+" лідирує — скільки українців оновили дані з 18 травня
За два тижні уже 1,5 мільйона українців оновили свої військово-облікові дані. Прогнозовано лідирує серед варіантів для оновлення мобільний застосунок "Резерв+". Його активно використовують і в інших країнах, зокрема Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії та США.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
Скільки українців оновили військово-облікові дані
За словами Дмитра Лазуткіна, процес оновлення даних через ТЦК, ЦНАПи та мобільний застосунок "Резерв+" триває, кількість громадян, які оновили дані, постійно зростає.
"Близько 1,5 млн українців вже успішно виконало цю вимогу закону", — підкреслив речник Міноборони.
Які країни лідирують у використанні "Резерв+"
Найбільше військовозобов’язаних вирішили використати для цього процесу державний мобільний застосунок "Резерв+".
Причому через "Резерв+" дані оновлюють не тільки в Україні, а і за кордоном. Лазуткін назвав країни, де українці оновлюють дані найактивніше.
Це:
- Польща;
- Німеччина;
- Канада;
- Чехія;
- США;
- Велика Британія;
- Іспанія;
- Литва;
- Нідерланди;
- Словаччина.
Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.
Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.
Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.
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