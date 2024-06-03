Сколько украинцы обновили данные через Резерв +

"Резерв+" лидирует — сколько украинцев обновили данные с 18 мая
За две недели уже 1,5 миллиона украинцев обновили свои военно-учетные данные. Прогнозируемо лидирует среди вариантов для обновления мобильное приложение "Резерв+". Его активно используют и в других странах, в частности Польше, Германии, Канаде, Чехии и США.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
Сколько украинцев обновили военно-учетные данные
По словам Дмитрия Лазуткина, процесс обновления данных через ТЦК, ЦНАПы и мобильное приложение "Резер +" продолжается, количество граждан, обновивших данные, постоянно растет.
"Около 1,5 млн украинцев уже успешно выполнило это требование закона", — подчеркнул спикер Минобороны.
Какие страны лидируют в использовании "Резерв+"
Больше всего военнообязанных решили использовать для этого процесса государственное мобильное приложение "Резерв+".
Причем через "Резерв+" данные обновляют не только в Украине, но и за рубежом. Лазуткин назвал страны, где украинцы обновляют данные наиболее активно.
Это:
- Польша;
- Германия;
- Канада;
- Чехия;
- США;
- Великобритания;
- Испания;
- Литва;
- Нидерланды;
- Словакия.
Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.
Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.
Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв+" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.
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