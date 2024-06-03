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"Резерв+" лидирует — сколько украинцев обновили данные с 18 мая

3 июня 2024 21:21
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор
Сколько украинцы обновили данные через Резерв +
Авторизация в "Резерв +" для обновления данных военного учета. Фото: УНИАН
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор

За две недели уже 1,5 миллиона украинцев обновили свои военно-учетные данные. Прогнозируемо лидирует среди вариантов для обновления мобильное приложение "Резерв+". Его активно используют и в других странах, в частности Польше, Германии, Канаде, Чехии и США.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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По словам Дмитрия Лазуткина, процесс обновления данных через ТЦК, ЦНАПы и мобильное приложение "Резер +" продолжается, количество граждан, обновивших данные, постоянно растет.

"Около 1,5 млн украинцев уже успешно выполнило это требование закона", — подчеркнул спикер Минобороны.

Какие страны лидируют в использовании "Резерв+"

Больше всего военнообязанных решили использовать для этого процесса государственное мобильное приложение "Резерв+".

Причем через "Резерв+" данные обновляют не только в Украине, но и за рубежом. Лазуткин назвал страны, где украинцы обновляют данные наиболее активно.

Это:

  • Польша;
  • Германия;
  • Канада;
  • Чехия;
  • США;
  • Великобритания;
  • Испания;
  • Литва;
  • Нидерланды;
  • Словакия.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв+" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.

ТЦК и СП
Минобороны
ЦПАУ
мобилизация
резерв

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