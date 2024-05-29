"Резерв +" отримає важливе оновлення — у Міноборони назвали дату

Реєстрація в застосунку "Резерв +". Фото: УНІАН

У червні мобільний застосунок для перевірки та актуалізації даних військового обліку "Резерв +" отримає QR-код. Це важливе оновлення дозволить відійти від прив’язки до паперових документів.

Про це заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Коли в "Резерв +" з’явиться QR-код

Міністерство оборони готує важливе оновлення у мобільному застосунку "Резерв +", який був створений для покращення процесу перевірки даних військовозобов’язаних.

Цим оновленням стане поява QR-коду. Це має статися 18 червня.

"Ми можемо зчитувати цей QR-код і отримувати всю потрібну інформацію", — пояснила Катерина Черногоренко.

Що зміниться в "Резерв +" після появи коду

За словами заступниці міністра оборони, поява QR-коду означатиме, що надалі зникне прив’язка військовозобов’язаного до паперових документів.

"Це остаточно прирівняє інформацію з "Оберіг" до електронного військового облікового документа", — наголосила Черногоренко.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв +" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.