"Резерв +" получит важное обновление — в Минобороны назвали дату

Регистрация в приложении "Резерв +". Фото: УНИАН

В июне мобильное приложение для проверки и актуализации данных военного учета "Резерв +" получит QR-код. Это важное обновление позволит отойти от привязки к бумажным документам.

Об этом заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила в эфире национального телемарафона единых новостей.

Читайте также:

Когда в "Резерве +" появится QR-код

Министерство обороны готовит важное обновление в мобильном приложении "Резерв +", которое было создано для улучшения процесса проверки данных военнообязанных.

Этим обновлением станет появление QR-кода. Это должно произойти 18 июня.

"Мы можем считывать этот QR-код и получать всю нужную информацию", – пояснила Екатерина Черногоренко.

Что изменится в "Резерв +" после появления кода

По словам заместителя министра обороны, появление QR-кода будет означать, что в дальнейшем исчезнет привязка военнообязанного к бумажным документам.

"Это окончательно приравняет информацию с "Обериг" к электронному военному учетному документу", — подчеркнула Черногоренко.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв +" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.