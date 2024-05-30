"Резерв +" використали понад мільйон осіб — у Міноборони назвали точну цифру

Мобільний застосунок "Резерв +". Фото: УНІАН

За перші 10 днів роботи через мобільний застосунок "Резерв +" оновили свої облікові дані 1,3 мільйона військовозобов’язаних. Це як ті, хто зараз перебувають на території України, так і ті українці, хто живуть в інших державах.

Про це на щорічній конференції Forbes "Гроші для Перемоги" заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Скільки людей уже використало "Резерв +"

Катерина Черногоренко заявила, що, попри увесь скептицизм щодо мобільного застосунку "Резерв +", його уже можна назвати успішним.

Зокрема, за тільки перші 10 днів роботи "Резерв +" свої дані через цей застосунок оновили уже 1,3 мільйона українських військовозобов’язаних.

Йдеться як про тих громадян, які перебувають в Україні, так і тих, хто зараз живуть за межами батьківщини.

Військовим потрібні бази даних

Представниця Міноборони відзначила важливість цього мобільного застосунку, як і інших технологічних інновацій у військовій царині.

"Філософія, якої дотримується і яку намагається реалізувати цифрова команда Міноборони, — цю війну неможливо виграти без прийняття рішень на підставі великих даних. Ми вважаємо, що потрібно наситити наших військових і командування саме великими даними", — підкреслила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв +" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.