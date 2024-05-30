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"Резерв +" использовали более миллиона человек — в Минобороны назвали точную цифру

30 мая 2024 14:56
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор
"Резерв +" использовали более миллиона человек — в Минобороны назвали точную цифру
Мобильное приложение "Резерв +". Фото: УНИАН
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор

За первые 10 дней работы через мобильное приложение "Резерв +" обновили свои учетные данные 1,3 миллиона военнообязанных. Это как те, кто сейчас находится на территории Украины, так и украинцы, которые живут в других государствах.

Об этом на ежегодной конференции Forbes "Деньги для Победы" заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Екатерина Черногоренко заявила, что, несмотря на весь скептицизм относительно мобильного приложения "Резерв +", его уже можно назвать успешным.

В частности, только за первые 10 дней работы "Резерв +" свои данные через это приложение обновили уже 1,3 миллиона украинских военнообязанных.

Речь идет как о тех гражданах, которые находятся в Украине, так и о тех, кто сейчас живет за пределами родины.

Военным нужны базы данных

Представительница Минобороны отметила важность этого мобильного приложения, как и других технологических инноваций в военной сфере.

"Соблюдаемая философия, которую пытается реализовать цифровая команда Минобороны, — эту войну невозможно выиграть без принятия решений на основании больших данных. Мы считаем, что нужно насытить наших военных и командование именно большими данными", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв +" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.

ТЦК и СП
Минобороны
мобилизация
война в Украине
резерв

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