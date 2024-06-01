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Что делать забронированным студентам, если "Резерв+" не отображает статус

1 июня 2024 08:16
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Как студентам подтвердить статус забронированного в Резерв + - объяснение юриста
Отсрочка для студентов. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Некоторые мужчины имеют отсрочку от службы и брони из-за статуса студента. Но в приложении "Резерв+" может не быть этой информации.

Почему так происходит и как это исправить, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Обновление данных в "Резерв +"

"В случае положительного решения о предоставлении отсрочки военнообязанному предоставляется справка, а в случае отказа письменное уведомление с указанием причин. Информация о предоставленной отсрочке также должна отображаться в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв +". Однако данные в "Резерв + "некорректны: исправить их можно в ТЦК", — объяснила юрист.

юрист Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Ошибки в приложении— это следствие человеческого фактора. Ведь информация в реестр переносится вручную с бумажных карточек. Чтобы исправить ошибку, в Минобороны советуют обратиться в ТЦК, в котором вы стоите на учете.

Напомним, по данным Минобороны, военнообязанные украинцы активно пользуются мобильным приложением "Резерв+". С 18 мая через это приложение обновили данные более 1,1 миллиона призывников, среди которых не менее четверти имеют отсрочку или бронирование.

Как мы писали ранее, благодаря приложению "Резерв+" сняли с розыска 710 тысяч украинцев, безосновательно имевших этот статус в реестре "Оберіг".

Также мы сообщали, что некоторым гражданским гражданам не нужно устанавливать приложение "Резерв+" . В частности, это касается женщин, не состоящих на учете, несовершеннолетних и людей старше 60 лет.

ТЦК и СП
отсрочка
мобилизация
студенты

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