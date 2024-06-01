Як студентам підтвердити статус заброньованого в Резерв + - пояснення юриста

Відстрочка для студентів. Фото: з відкритих джерел

Деякі чоловіки мають відстрочку від служби та бронь через статус студента. Але в додатку "Резерв +" може не бути цієї інформації.

Чому так стається і як це виправити, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Оновлення даних в "Резерв +"

"У разі позитивного рішення про надання відстрочки військовозобов’язаному надається довідка, а у разі відмови — письмове повідомлення із зазначенням причин. Інформація про надану відстрочку також повинна відображатись в мобільному застосунку для військовозобов’язаних "Резерв +". Проте дані у "Резерв +" некоректні: виправити їх можна в ТЦК", — пояснила юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини,LIVE

Помилки у застосунку — це наслідок людського фактору. Адже інформація до реєстру переноситься вручну з паперових карток. Щоб виправити помилку, в Міноборони радять звернутися до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку.

Нагадаємо, за даними Міноборони, військовозобов'язані українці активно користуються мобільним застосунком "Резерв+". З 18 травня через цей додаток оновили дані понад 1,1 мільйона призовників, серед яких не менше чверті мають відстрочку або бронювання.

Як ми писали раніше, завдяки застосунку "Резерв+" зняли з розшуку 710 тисяч українців, які безпідставно мали цей статус у реєстрі "Оберіг".

Також ми повідомляли, що деяким цивільним громадянам не треба встановлювати додаток "Резерв+". Зокрема, це стосується жінок, які не стоять на обліку, неповнолітніх та людей, яким більше 60 років.