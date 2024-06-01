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Що робити заброньованим студентам, якщо "Резерв +" не відображає статус

1 червня 2024 08:16
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Як студентам підтвердити статус заброньованого в Резерв + - пояснення юриста
Відстрочка для студентів. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Деякі чоловіки мають відстрочку від служби та бронь через статус студента. Але в додатку "Резерв +" може не бути цієї інформації. 

Чому так стається і як це виправити, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк. 

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Оновлення даних в  "Резерв +"

"У разі позитивного рішення про надання відстрочки військовозобов’язаному надається довідка, а у разі відмови письмове повідомлення із зазначенням причин. Інформація про надану відстрочку також повинна відображатись в мобільному застосунку для військовозобов’язаних "Резерв +". Проте дані у "Резерв +" некоректні: виправити їх можна в ТЦК", — пояснила юристка. 

юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини,LIVE

Помилки у застосунку — це наслідок людського фактору. Адже інформація до реєстру переноситься вручну з паперових карток. Щоб виправити помилку, в Міноборони радять звернутися до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку. 

Нагадаємо, за даними Міноборони, військовозобов'язані українці активно користуються мобільним застосунком "Резерв+". З 18 травня через цей додаток оновили дані понад 1,1 мільйона призовників, серед яких не менше чверті мають відстрочку або бронювання.

Як ми писали раніше, завдяки застосунку "Резерв+" зняли з розшуку 710 тисяч українців, які безпідставно мали цей статус у реєстрі "Оберіг".

Також ми повідомляли, що деяким цивільним громадянам не треба встановлювати додаток "Резерв+". Зокрема, це стосується жінок, які не стоять на обліку, неповнолітніх та людей, яким більше 60 років.

ТЦК та СП
відстрочка
мобілізація
студенти

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