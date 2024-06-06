Глава украинского парламента Руслан Стефанчук назвал главное преимущество мобильного приложения "Резерв+"

Стефанчук назвал ключевое преимущество для украинских мужчин приложения Резерв+
После запуска мобильного приложения "Резерв+" количество задержаний военнообязанных мужчин на улицах Украины значительно уменьшилось. Поскольку украинцы активно обновляют военно-учетные данные в приложении.
Об этом в среду, 5 июня, во время брифинга сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает УНИАН.
Уже более 1,6 млн украинцев воспользовались приложением "Резерв+"
По мнению главы украинского парламента, полицейские и работники ТЦК стали реже задерживать военнообязанных, поскольку многие мужчины уже внесли информацию о себе в мобильное приложение "Резерв+".
"Оно (приложение, — Ред.) сейчас работает. Вы знаете, что уже, кажется, более 1,5 миллиона человек обновили свои данные. И все происходит преимущественно цивилизованно. И вы видите, что количество этих задержаний в разы уменьшилось, поэтому что люди могут самостоятельно обновить свои данные для того, чтобы они могли выполнить свой воинский долг", — сказал Руслан Стефанчук.
Напомним, юрист и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что через мобильное приложение "Резерв+" можно выследить человека.
Также мы сообщали, что украинцы продолжают обновлять военно-учетные данные через приложение "Резерв+". В частности, приложением воспользовались 190 тысяч военнообязанных женщин.
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