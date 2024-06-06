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Стефанчук назвал ключевое преимущество для украинских мужчин приложения Резерв+

6 июня 2024 00:15
8418470d-45e3-429f-d048-85efad15b200 - Нина Устименко
Нина Устименко
Редактор
Глава украинского парламента Руслан Стефанчук назвал главное преимущество мобильного приложения "Резерв+"
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Facebook/verkhovna.rada.ukraine
8418470d-45e3-429f-d048-85efad15b200 - Нина Устименко
Нина Устименко
Редактор

После запуска мобильного приложения "Резерв+" количество задержаний военнообязанных мужчин на улицах Украины значительно уменьшилось. Поскольку украинцы активно обновляют военно-учетные данные в приложении.

Об этом в среду, 5 июня, во время брифинга сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает УНИАН.

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Уже более 1,6 млн украинцев воспользовались приложением "Резерв+"

По мнению главы украинского парламента, полицейские и работники ТЦК стали реже задерживать военнообязанных, поскольку многие мужчины уже внесли информацию о себе в мобильное приложение "Резерв+".

"Оно (приложение, — Ред.) сейчас работает. Вы знаете, что уже, кажется, более 1,5 миллиона человек обновили свои данные. И все происходит преимущественно цивилизованно. И вы видите, что количество этих задержаний в разы уменьшилось, поэтому что люди могут самостоятельно обновить свои данные для того, чтобы они могли выполнить свой воинский долг", — сказал Руслан Стефанчук.

Напомним, юрист и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что через мобильное приложение "Резерв+" можно выследить человека.

Также мы сообщали, что украинцы продолжают обновлять военно-учетные данные через приложение "Резерв+". В частности, приложением воспользовались 190 тысяч военнообязанных женщин.

Руслан Стефанчук
законопроект
военнообязанные
мобилизация
война
военный учет
резерв

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