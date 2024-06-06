Глава українського парламенту Руслан Стефанчук назвав головну перевагу мобільного додатка "Резерв+"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Facebook/verkhovna.rada.ukraine

Після запуску мобільного додатка "Резерв+" кількість затримань військовозобов'язаних чоловіків на вулицях України значно зменшилася. Оскільки українці активно оновлюють військово-облікові дані у застосунку.

Про це у середу, 5 червня, під час брифінгу сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє УНІАН.

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На думку голови українського парламенту, поліцейські і працівники ТЦК стали рідше затримувати військовозобов'язаних, оскільки багато чоловіків вже внесли інформацію про себе у мобільний додаток "Резерв+".

"Він зараз працює. Ви знаєте, що вже, здається, більше 1,5 мільйона людей оновили свої дані. І все відбувається переважно в цивільному розумінні. І ви бачите, що кількість цих "хапань" і "засаджувань" в рази зменшилася, тому що люди мають можливість самостійно оновити свої дані для того, щоб вони могли виконати свій військовий обов’язок", — сказав Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, юрист і експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що через мобільний застосунок "Резерв+" можна вистежити людину.

Також ми повідомляли, що українці продовжують оновлювати військово-облікові дані через застосунок "Резерв +". Зокрема, додатком скористалися 190 тисяч військовозобов’язаних жінок.