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Стефанчук назвав ключову перевагу для українських чоловіків застосунку Резерв+

6 червня 2024 00:15
8418470d-45e3-429f-d048-85efad15b200 - Ніна Устименко
Ніна Устименко
Редактор
Глава українського парламенту Руслан Стефанчук назвав головну перевагу мобільного додатка "Резерв+"
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Facebook/verkhovna.rada.ukraine
8418470d-45e3-429f-d048-85efad15b200 - Ніна Устименко
Ніна Устименко
Редактор

Після запуску мобільного додатка "Резерв+" кількість затримань військовозобов'язаних чоловіків на вулицях України значно зменшилася. Оскільки українці активно оновлюють військово-облікові дані у застосунку. 

Про це у середу, 5 червня, під час брифінгу сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє УНІАН. 

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Вже понад 1,6 млн українців скористалися додатком "Резерв+"

На думку голови українського парламенту, поліцейські і працівники ТЦК стали рідше затримувати військовозобов'язаних, оскільки багато чоловіків вже внесли інформацію про себе у мобільний додаток "Резерв+".

"Він зараз працює. Ви знаєте, що вже, здається, більше 1,5 мільйона людей оновили свої дані. І все відбувається переважно в цивільному розумінні. І ви бачите, що кількість цих "хапань" і "засаджувань" в рази зменшилася, тому що люди мають можливість самостійно оновити свої дані для того, щоб вони могли виконати свій військовий обов’язок", — сказав Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, юрист і експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що через мобільний застосунок "Резерв+" можна вистежити людину

Також ми повідомляли, що українці продовжують оновлювати військово-облікові дані через застосунок "Резерв +". Зокрема, додатком скористалися 190 тисяч військовозобов’язаних жінок.

Руслан Стефанчук
законопроєкт
військовозобов'язані
мобілізація
війна
військовий облік
резерв

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