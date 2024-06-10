В Минобороны сообщили, будут ли после обновления данных в Резерв+ вручать повестки на улице

Вручение повестки. Иллюстративное фото: today.ua

После того, как военнообязанный обновил свои данные в Резерв+, ему все равно могут вручить повестку на улице. Сейчас около 15% всех резервистов уже обновили свои данные через приложение.

Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире "Едыных новын".

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Обновление данных в Резерв+ и вручение повесток

"Почти полтора миллиона военнообязанных обновили свои учетные данные, большинство из них сделали это через приложение Резерв+", — сообщили в Минобороны.

Лазуткин подчеркнул, что обновление данных не влияет на возможность получения повестки на улице или в других общественных местах. Мобилизация продолжается в стране уже не первый год, потому мобилизационные меры достаточно серьезные.

Напомним, в полтавском ТЦК и СП объяснили, что будет, если не обновить данные в течение 60 дней. Скорее всего, военнообязанному вручат повестку.

В Украине в приложении для обновления военно-учетных данных "Резерв+" в скором времени появится QR-код. Его можно использовать вместо бумажного учетного документа.