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У Міноборони повідомили, чи вручать повістку на вулиці тим, хто оновив дані через Резерв+

10 червня 2024 08:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Міноборони повідомили, чи після оновлення даних в Резерв+ вручатимуть повістки на вулиці
Вручення повістки. Ілюстративне фото: today.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Після того, як військовозобов'язаний оновив свої дані в Резерв+, йому всеодно можуть вручити повістку на вулиці. Наразі близько 15% від усіх резервістів вже оновили свої дані через застосунок. 

Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив в ефірі "Єдиних новин". 

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Оновлення даних у Резерв+ та вручення повісток

"Майже півтора мільйона військовозобов'язаних оновили свої облікові дані, більшість із них зробили це через застосунок Резерв+", — сповістили у Міноборони.

Лазуткін наголосив, що оновлення даних не впливає на можливість отримання повістки на вулиці, чи в інших громадських місцях. Мобілізація триває в країні вже не перший рік, тому мобілізаційні заходи достатньо серйозні. 

Нагадаємо, у полтавському ТЦК та СП пояснили, що буде, якщо не оновити дані протягом 60 днів. Найімовірніше військовозобов'язаному вручать повістку.

В Україні у застосунку для оновлення військово-облікових даних "Резерв+" незабаром з'явиться QR-код. Його можна буде використовувати замість паперового облікового документа.

Україна
ТЦК та СП
Міноборони
мобілізація
війна в Україні
армія
резерв

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