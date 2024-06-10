У Міноборони повідомили, чи після оновлення даних в Резерв+ вручатимуть повістки на вулиці

У Міноборони повідомили, чи вручать повістку на вулиці тим, хто оновив дані через Резерв+
Після того, як військовозобов'язаний оновив свої дані в Резерв+, йому всеодно можуть вручити повістку на вулиці. Наразі близько 15% від усіх резервістів вже оновили свої дані через застосунок.
Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив в ефірі "Єдиних новин".
Оновлення даних у Резерв+ та вручення повісток
"Майже півтора мільйона військовозобов'язаних оновили свої облікові дані, більшість із них зробили це через застосунок Резерв+", — сповістили у Міноборони.
Лазуткін наголосив, що оновлення даних не впливає на можливість отримання повістки на вулиці, чи в інших громадських місцях. Мобілізація триває в країні вже не перший рік, тому мобілізаційні заходи достатньо серйозні.
Нагадаємо, у полтавському ТЦК та СП пояснили, що буде, якщо не оновити дані протягом 60 днів. Найімовірніше військовозобов'язаному вручать повістку.
В Україні у застосунку для оновлення військово-облікових даних "Резерв+" незабаром з'явиться QR-код. Його можна буде використовувати замість паперового облікового документа.
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