У Резерв+ 18 червня з'явиться QR-код

Військовий облік в застосунку. Ілюстративне фото: Армія Inform

В Україні у застосунку для оновлення військово-облікових даних "Резерв+" незабаром з'явиться QR-код. Його можна буде використовувати замість паперового облікового документа.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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"18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться qr-код", — сказав представник МО.

Він зауважив, що цей код остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документа.

Відсканувавши його, представники влади та правоохоронні органи зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника чи резервіста.

За словами Лазуткіна, наразі в застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже понад 1 млн 600 тисяч українців, з яких понад 200 тисяч — жінки.

Як раніше заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, що громадянам, які свідомо внесуть неправдиві дані у застосунок "Резерв+", можуть блокувати банківські рахунки.

Крім того, у "Резерв+" незабаром додадуть нову з'явиться функцію. Користувачі зможуть проглядати актуальні вакансії ЗСУ.