Поновити дані в ТЦК за 60 днів

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: соцмережі

В Україні триває мобілізація до лав Збройних сил України. Всі військовозобов'язані мають поновити свої особисті дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Втім, для багатьох українців лишається відкритим питання, що станеться, якщо не поновити дані.

Ситуацію прокоментував речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню ФОКУС.

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За неуточнення даних буде відповідальність

"Я не можу говорити про те, що буде через 60 днів, тому що про це трішки рано говорити. Але якщо військовослужбовці ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів з'ясують, що громадянин не виконав вимогу закону і не уточнив свої персональні дані, найімовірніше, йому буде вручена повістка", — зазначив Істомін.

Він також додав, що, якщо дані документа та бази даних не збігаються під час перевірки військово-облікових документів, то військовозобов'язаному також вручається повістка для уточнення даних.

Речник також наголосив, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Сума штрафу становить від 17 до 25 гривень.

"Про автоматичне нарахування штрафів я повідомити нічого не можу. Але якщо буде з'ясовано, що дані не оновлені, то, звичайно, людина має бути оштрафована", — додав Істомін.

Нагадаємо, раніше експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розповів про нюанси застосунку Резерв+, де зауважив, що його розробники проігнорували питання захисту персональних даних українців.

Також, за його словами, у законі про мобілізацію зазначено, що з приводу оновлення даних нічого не сказано про "безпечний" застосунок від Міністерства оборони України.