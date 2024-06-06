Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Резерв arrow В Минобороны рассказали, где взяли деньги на "Резерв+" arrow

В Минобороны рассказали, где взяли деньги на "Резерв+"

6 июня 2024 20:27
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор
Кому принадлежит Резерв+, кто финансировал работы над Резерв+
Приложение Минобороны "Резерв+". Фото: УНИАН
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор

Мобильное приложение "Резерв+" сертифицировано и принадлежит Министерству обороны Украины. А создание его было профинансировано одним из благотворительных фондов.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

Читайте также:

Правовые основы "Резерв+"

На заседании Комитета ВР по цифровой трансформации обсудили ряд вопросов, связанных с работой государственного мобильного приложения "Резерв+".

В частности, вопросы правовых оснований работы этого приложения.

"Резерв+" работает на основании законодательства, предусмотренного в Порядке ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов", — подчеркнула заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что это обеспечивает законность и соответствие всех процессов.

Финансы для "Резерв+"

Это приложение, пояснила Черногоренко, является собственностью Министерства обороны и отвечает всем требованиям комплексной системы защиты информации.

А создано оно было при финансовой поддержке одного из благотворительных фондов.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.

Верховная Рада
Минобороны
мобилизация
война в Украине
резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня