Кому принадлежит Резерв+, кто финансировал работы над Резерв+

Приложение Минобороны "Резерв+". Фото: УНИАН

Мобильное приложение "Резерв+" сертифицировано и принадлежит Министерству обороны Украины. А создание его было профинансировано одним из благотворительных фондов.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

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Правовые основы "Резерв+"

На заседании Комитета ВР по цифровой трансформации обсудили ряд вопросов, связанных с работой государственного мобильного приложения "Резерв+".

В частности, вопросы правовых оснований работы этого приложения.

"Резерв+" работает на основании законодательства, предусмотренного в Порядке ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов", — подчеркнула заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что это обеспечивает законность и соответствие всех процессов.

Финансы для "Резерв+"

Это приложение, пояснила Черногоренко, является собственностью Министерства обороны и отвечает всем требованиям комплексной системы защиты информации.

А создано оно было при финансовой поддержке одного из благотворительных фондов.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.