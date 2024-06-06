Кому належить Резерв+, хто фінансував роботи над Резерв+

Застосунок Міноборони "Резерв+". Фото: УНІАН

Мобільний застосунок "Резерв+" є сертифікованим і належить Міністерству оборони України. А створення його було профінансоване, зокрема, одним із благодійних фондів.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

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Правові основи "Резерв+"

На засіданні Комітету ВР з питань цифрової трансформації обговорили низку питань, пов’язаних із роботою державного мобільного застосунку "Резерв+".

Зокрема, питання правових підстав роботи цього застосунку.

"Резерв+" працює на підставі законодавства, передбаченого у Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — підкреслила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона додала, що це забезпечує законність та відповідність усіх процесів.

Фінанси для "Резерв+"

Цей застосунок, пояснила Черногоренко, є власністю Міністерства оборони та відповідає усім вимогам комплексної системи захисту інформації.

А створений він був за фінансової підтримки одного із благодійних фондів.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв +" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.