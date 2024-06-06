Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Резерв arrow У Міноборони розповіли, де взяли гроші на "Резерв+" arrow

У Міноборони розповіли, де взяли гроші на "Резерв+"

6 червня 2024 20:27
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Ілля Малишко
Ілля Малишко
Редактор
Кому належить Резерв+, хто фінансував роботи над Резерв+
Застосунок Міноборони "Резерв+". Фото: УНІАН
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Ілля Малишко
Ілля Малишко
Редактор

Мобільний застосунок "Резерв+" є сертифікованим і належить Міністерству оборони України. А створення його було профінансоване, зокрема, одним із благодійних фондів.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Читайте також:

Правові основи "Резерв+"

На засіданні Комітету ВР з питань цифрової трансформації обговорили низку питань, пов’язаних із роботою державного мобільного застосунку "Резерв+".

Зокрема, питання правових підстав роботи цього застосунку.

"Резерв+" працює на підставі законодавства, передбаченого у Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — підкреслила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона додала, що це забезпечує законність та відповідність усіх процесів.

Фінанси для "Резерв+"

Цей застосунок, пояснила Черногоренко, є власністю Міністерства оборони та відповідає усім вимогам комплексної системи захисту інформації.

А створений він був за фінансової підтримки одного із благодійних фондів.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв +" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.

Верховна Рада
Міноборони
мобілізація
війна в Україні
резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня