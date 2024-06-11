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В Минобороны рассказали, сколько военнообязанных обновили данные через Резерв+

11 июня 2024 10:24
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Приложение Резерв+ запустит новую опцию для тех, кто "в розыске"
Приложение Резерв+. Фото: РБК-Украина
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Около полутора миллионов украинцев обновили данные в приложении Резерв+. Показатели регистрации стабильны, и они будут расти.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона Єдині новини.

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Количество украинцев, обновивших данные через Резерв+

По словам Лазуткина, на 10 июня 1 миллион 480 тысяч украинцев обновили свои данные.

"Динамика хорошая, люди доверяют приложению Резерв+", — сказал он.

В Минобороны добавили, что среди обновивших данные — 220 тысяч женщин-военнообязанных.

"Показатели регистрации стабильны. Мы ожидаем, что после 18 июня, когда появится QR-код, показатели увеличатся", — говорится в сообщении.

Лазуткин отметил, что запуск QR-кода для многих украинцев является символом легитимизации. Поскольку электронный документ можно использовать так же, как и бумажный.

Также 18 июня появится новая опция в приложении. Тогда можно будет внести коррективы в данные о регистрации военнообязанных. В частности, это полезно для тех, у кого статус "в розыске". Исправить данные можно будет в один клик.

Также сообщалось, что украинское правительство пока не планирует внедрять новые обновления для мобильного приложения Резерв+. Особенно это касается электронных повесток, а также направлений на прохождение военно-врачебных комиссий.

В то же время эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что разработчики Резерв+ проигнорировали вопросы защиты персональных данных украинцев.

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мобилизация
резерв
Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
Минобороны
армия

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