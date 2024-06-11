Приложение Резерв+ запустит новую опцию для тех, кто "в розыске"

В Минобороны рассказали, сколько военнообязанных обновили данные через Резерв+
Около полутора миллионов украинцев обновили данные в приложении Резерв+. Показатели регистрации стабильны, и они будут расти.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона Єдині новини.
Количество украинцев, обновивших данные через Резерв+
По словам Лазуткина, на 10 июня 1 миллион 480 тысяч украинцев обновили свои данные.
"Динамика хорошая, люди доверяют приложению Резерв+", — сказал он.
В Минобороны добавили, что среди обновивших данные — 220 тысяч женщин-военнообязанных.
"Показатели регистрации стабильны. Мы ожидаем, что после 18 июня, когда появится QR-код, показатели увеличатся", — говорится в сообщении.
Лазуткин отметил, что запуск QR-кода для многих украинцев является символом легитимизации. Поскольку электронный документ можно использовать так же, как и бумажный.
Также 18 июня появится новая опция в приложении. Тогда можно будет внести коррективы в данные о регистрации военнообязанных. В частности, это полезно для тех, у кого статус "в розыске". Исправить данные можно будет в один клик.
Также сообщалось, что украинское правительство пока не планирует внедрять новые обновления для мобильного приложения Резерв+. Особенно это касается электронных повесток, а также направлений на прохождение военно-врачебных комиссий.
В то же время эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что разработчики Резерв+ проигнорировали вопросы защиты персональных данных украинцев.
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