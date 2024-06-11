Додаток Резерв+ запустить нову опцію для тих, хто "у розшуку"

Додаток Резерв+. Фото: РБК-Україна

Майже півтора мільйони українців оновили дані у застосунку Резерв+. Показники реєстрації стабільні і вони зростатимуть.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону Єдині новини.

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Кількість українців, котрі оновили дані через Резерв+

За словами Лазуткіна, станом на 10 червня 1 мільйон 480 тисяч українців оновили свої дані.

"Динаміка хороша, люди довіряють застосунку Резерв+", — сказав він.

У Міноборони додали, що серед тих, хто оновив дані, 220 тисяч жінок-військовозобов'язаних.

"Показники реєстрації стабільні. Ми очікуємо, що після 18 червня, коли з'явиться QR-код, показники зростуть", — йдеться у повідомленні.

Лазуткін зазначив, що запуск QR-коду для багатьох українців є символом легітимізації. Оскільки електронний документ можна буде використовувати як і паперовий.

Також 18 червня з'явиться нова опція у застосунку. Тоді можна буде внести корективи в дані про реєстрацію військовозобов'язаних. Зокрема це корисно для тих, у кого статус "у розшуку". Виправити дані можна буде в один клік.

Також повідомлялося, що український уряд наразі не має в планах запроваджувати нові оновлення для мобільного додатку Резерв+. Особливо це стосується електронних повісток, а також направлень на проходження військово-лікарських комісій.

Водночас, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун зауважив, що розробники Резерв+ проігнорували питання захисту персональних даних українців.