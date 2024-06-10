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Чи прийдуть у Резерв+ електронні повістки та направлення на ВЛК — Веніславський розповів деталі

10 червня 2024 10:16
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Чи отримає Резерв+ електронні повістки та направлення на ВЛК — деталі
Мобільний додаток Резерв+. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Український уряд наразі не має в планах запроваджувати нові оновлення для мобільного додатку Резерв+. Особливо це стосується електронних повісток, а також направлень на проходження військово-лікарських комісій.

Про це заявив член парламентського комітету з питань оборони нардеп Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна" в понеділок, 10 червня.

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Нових оновлень в Резерв+ не буде

За словами урядовця, це було узгоджено при роботі над законопроєктом про мобілізацію.

"В нас була дискусія з цього приводу, коли були дискусії про законопроєкт. І ми дійшли до рішення, що електронних повісток через електронні кабінети не буде", — сказав Веніславський.

Також, як додав парламентар, це стосується і направлень на проходження ВЛК.

"Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", — зауважив нардеп.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Резерв+ незабаром з'явиться QR-код, який можна буде використовувати замість паперового облікового документа.

Адвокат Ярослав Куц розповів, чи варто йти до ТЦК, якщо людина у розшуку після оновлення даних у мобільному додатку. 

А також експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун зауважив, що розробники Резерв+ проігнорували питання захисту персональних даних українців. Водночас як він додав, у законі про мобілізацію вказано, що з приводу оновлення даних нічого не сказано про "безпечний" застосунок від оборонного відомства України.

Україна
лікарі
Федір Веніславський
мобілізація
ВЛК
електронні повістки
резерв

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