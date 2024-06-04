Количество женщин, обновивших данные через Резерв +

В Минобороны рассказали, сколько женщин обновили данные через "Резерв +"
Украинцы продолжают обновлять военно-учетные данные через мобильное приложение "Резерв +". Среди 1,37 миллиона граждан 190 тысяч обновивших данные с помощью смартфона — это военнообязанные женщины.
Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
Женщины в "Резерв +"
Мобильное приложение "Резерв +" использовало для обновления данных уже 1 371 000 украинцев.
Среди этих военнообязанных 190 тысяч женщин, отметил представитель Министерства обороны Украины.
Чего ждут в Минобороны
Лазуткин отметил, что государственное мобильное приложение "Резерв+" украинцы используют все чаще.
"Можем наблюдать достаточно высокую активность людей, которые приложением "Резерв +" уже воспользовались. Загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают", — подчеркнул спикер Минобороны.
Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв +" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.
Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.
Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.
Читайте Новини.LIVE!