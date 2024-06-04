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В Минобороны рассказали, сколько женщин обновили данные через "Резерв +"

4 июня 2024 15:02
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор
Количество женщин, обновивших данные через Резерв +
Женщины в армии. Фото: Борис Корпусенко / "Вечірній Київ"
95392486-7e9e-4ffc-101a-77c97946f200 - Илья Малышко
Илья Малышко
Редактор

Украинцы продолжают обновлять военно-учетные данные через мобильное приложение "Резерв +". Среди 1,37 миллиона граждан 190 тысяч обновивших данные с помощью смартфона — это военнообязанные женщины.

Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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Мобильное приложение "Резерв +" использовало для обновления данных уже 1 371 000 украинцев.

Среди этих военнообязанных 190 тысяч женщин, отметил представитель Министерства обороны Украины.

Чего ждут в Минобороны

Лазуткин отметил, что государственное мобильное приложение "Резерв+" украинцы используют все чаще.

"Можем наблюдать достаточно высокую активность людей, которые приложением "Резерв +" уже воспользовались. Загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают", — подчеркнул спикер Минобороны.

Напомним, с 18 мая в приложении "Резерв +" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за рубежом в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.

Также мы писали, что сроки обновления данных для мужчин призывного возраста могут увеличить.

Кроме того, удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре. В любом случае мужчину вызовут в ТЦК и СП.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
женщины
резерв

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