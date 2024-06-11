Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, когда украинцы начнут чаще пользоваться "Резерв+"

Смартфон с открытым приложением "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

По состоянию на понедельник, 10 июня, данные через приложение "Резерв+" обновили уже один миллион 480 граждан, из которых 220 тысяч — военнообязанные женщины. Правда, в ближайшие недели количество тех, кто пользуется приложением, вырастет.

Об этом в понедельник, 10 июня, в эфире телемарафона "Едині новини" заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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По словам Лазуткина, показатели регистрации возрастут после 18 июня, когда в приложении будет QR-код. Многие ждут, когда эта опция появится, чтобы именно тогда обновить свои данные.

По мнению спикера Минобороны, QR-код в приложении для многих украинцев "является определенным символом легитимизации".

"Электронный документ можно будет повсюду показывать, и он будет равнозначен бумажному", — сказал Лазуткин.

Также он добавил, что с QR-кодом в "Резерве+" не должно возникать проблем при пересечении границы.

Напомним, с 18 июня в приложении для обновления военно-учетных данных появится QR-код. Отсканировав его, представители власти и правоохранители смогут получить информацию о гражданине, который проходит проверку.

Также мы рассказывали, что в скором времени в приложении "Резерв+" появится новая функция. Пользователи смогут просматривать в приложении актуальные вакансии ВСУ.