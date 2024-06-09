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У додатку Резерв+ з'явиться нова функція — що готує Мінооборони

9 червня 2024 06:10
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
У мобільному додатку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться нова функція
Смартфон із застосунком "Резерв+" у руці чоловіка. Фото: Новини.LIVE
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Незабаром у мобільному додатку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться нова функція. Користувачі зможуть проглядати у застосунки актуальні вакансії ЗСУ. 

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. 

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Продивлятись вакансії у "Резерв+" можна з 18 червня 

Новий функціонал запрацює з 18 червня цього року. Українці зможуть погортати вакансії у застосунку, а також подати заявку на посаду, якою зацікавились. Наразі у "Резерві+" працює тільки одна функція — оновлення персональних даних.

До слова, за даними Міноборони, вже понад 1,6 млн українців скористались мобільним застосунком і оновили онлайн інформацію про себе. 

Нагадаємо, також у МОУ планують створити електронне направлення на ВЛК для "обмежено придатних". Ця послуга буде доступна у застосунку "Резерв+".

Раніше у ТЦК пояснили, чому додаток "Резерв+" не зможе врятувати від повістки

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військовий квиток

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