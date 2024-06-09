Смартфон із застосунком "Резерв+" у руці чоловіка. Фото: Новини.LIVE

Незабаром у мобільному додатку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться нова функція. Користувачі зможуть проглядати у застосунки актуальні вакансії ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Продивлятись вакансії у "Резерв+" можна з 18 червня

Новий функціонал запрацює з 18 червня цього року. Українці зможуть погортати вакансії у застосунку, а також подати заявку на посаду, якою зацікавились. Наразі у "Резерві+" працює тільки одна функція — оновлення персональних даних.

До слова, за даними Міноборони, вже понад 1,6 млн українців скористались мобільним застосунком і оновили онлайн інформацію про себе.

Нагадаємо, також у МОУ планують створити електронне направлення на ВЛК для "обмежено придатних". Ця послуга буде доступна у застосунку "Резерв+".

Раніше у ТЦК пояснили, чому додаток "Резерв+" не зможе врятувати від повістки.