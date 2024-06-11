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У Міноборони спрогнозували, коли українці почнуть активніше оновлювати дані через "Резерв+"

11 червня 2024 04:30
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, коли українці почнуть частіше користуватися "Резерв+"
Смартфон із відкритим застосунком "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Станом на понеділок, 10 червня, дані через застосунок "Резерв+" оновили вже один мільйон 480 громадян, з яких 220 тисяч — військовозобов'язані жінки. Щоправда, найближчими тижнями кількість тих, хто користується додатком, зросте.

Про це в понеділок, 10 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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За словами Лазуткіна, показники реєстрації зростуть  після 18 червня, коли в додатку буде QR-код. Багато хто чекає, коли ця опція з'явиться, аби саме тоді оновити свої дані.

На думку речника Міноборони, QR-код у застосунку для багатьох українців "є певним символом легітимізації".

"Електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначним паперовому", — сказав Лазуткін.

Також він додав, що із QR-кодом у "Резерві+"не має виникати проблем при перетині кордону.

Нагадаємо, з 18 червня в застосунку для оновлення військово-облікових даних з'явиться QR-код. Відсканувавши цей код, представники влади та правоохоронці зможуть отримати інформацію про громадянина, який проходить перевірку.

Також ми розповідали, що незабаром у застосунку "Резерв+" з'явиться нова функція. Користувачі зможуть  переглядати в додатку актуальні вакансії ЗСУ.

резерв
військовозобов'язані
мобілізація
персональні дані

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