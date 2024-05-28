Мужчины с ВТО могут обновить учетные данные в Резерв+

Вручение повесток. Иллюстративное фото: facebook.com/DF.Avangard

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому мужчины призывного возраста должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней. Однако у украинцев на временно оккупированных территориях возможности сделать это оффлайн.

Поэтому в Запорожском ТЦК рассказали в комментарии Суспільному, как действовать мужчинам, которые находятся на ВОТ Украины.

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Обновление учетных данных для украинцев в оккупации

Как известно, военнообязанные с ВОТ также должны обновить свои военно-учетные данные — для них не предусмотрены исключения.

"Граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои военно-учетные данные — это написано. Не определено, какие находятся на оккупированной или не находятся. Была упрощена процедура для этого", — сказал заместитель начальника Запорожского ТЦК Андрей Якунин.

Он отметил, что в Украине был запущен электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Мужчины, которые находятся на оккупированных территориях, могут уточнить учетные данные с помощью приложения "Резерв+".

Ранее в Минобороны ответили, в каком случае будут отправлять повестки через Резерв+.

Также мы писали, что с 18 мая в приложении "Резерв+" свои данные обновили более 14 тыс. военнообязанных за границей в 124 странах. Возглавила рейтинг стран Польша.