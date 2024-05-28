Які плани в Міноборони щодо вручення повісток через Резерв+

Застосунок "Резерв+". Фото: РБК-Україна

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію та запрацював застосунок для військового обліку "Резерв+". Водночас поки не планується надсилати повістки через цей додаток.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Надсилання повісток через Резерв+

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні", — сказала вона.

Черногоренко зазначила, що повістки через застосунок "Резерв+" наразі не розсилаються й поки що таких дій не планується.

Нагадаємо, з 18 травня у застосунку "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

Також ми писали, що термін оновлення даних для чоловіків призовного віку можуть збільшити.

Крім того, видалення мобільного додатку "Резерв+" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі. У будь-якому випадку чоловіка викличуть до ТЦК та СП.