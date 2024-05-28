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У ТЦК пояснили, як чоловіки на ТОТ можуть оновити свої військово-облікові дані

28 травня 2024 22:33
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Чоловіки з ТОТ можуть оновити облікові дані у Резерв+
Вручення повісток. Ілюстративне фото: facebook.com/DF.Avangard
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким чоловіки призовного віку повинні оновити свої облікові дані протягом 60 днів. Однак українці на тимчасово окупованих територіях не мають можливості зробити це офлайн.

Тому у Запорізькому ТЦК розповіли у коментарі Суспільному, як діяти чоловікам, які перебувають на ТОТ України.

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Як відомо, військовозобов’язані з ТОТ також повинні оновити свої військово-облікові дані — для них не передбачено виключень.

"Громадяни України віком від 18 до 60 років повинні уточнити свої військово-облікові дані — це написано. Не визначено, які перебувають на окупованій, чи не перебувають. Було спрощено процедуру для цього", — сказав заступник начальника Запорізького ТЦК Андрій Якунін.

Він зауважив, що в Україні запустили електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Чоловіки, які перебувають на окупованих територіях — можуть уточнити облікові дані за допомогою застосунку "Резерв+".

Раніше у Міноборони відповіли, у якому випадку будуть надсилати повістки через Резерв+.

Також ми писали, що з 18 травня у застосунку "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тис. військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Очолила рейтинг країн Польща.

військовий облік
мобілізація
повістки
окупація
війна в Україні
ТЦК та СП
чоловіки

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