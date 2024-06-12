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В Минобороны ответили, возможна ли утечка данных из Резерв+

12 июня 2024 22:58
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Чернегоренко рассказала, возможна ли утечка данных из Резерв+
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

Заместитель министра обороны Екатерина Чернегоренко рассказала возможна ли утечка данных из Резерв+. Она также прокомментировала появление скринов с утечкой военнообязанных данных в сети.

Об этом заместитель министра написала в  Facebook .

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Возможна ли утечка данных военнообязанных из Резерв+

Чернегоренко рассказала, что Министерство обороны провело расследование и установило, что лица, чьи данные якобы опубликованы в Интернете, никогда не регистрировались в системе Резерв+. Она подчеркнула, что утечка данных невозможна, поскольку Резерв+ не хранит данные, а лишь использует информацию из государственного реестра военнообязанных "Оберег".

Заместитель министра обороны добавила, что указанный реестр не содержит подробной информации о военных подразделениях или текущих званиях военнослужащих. Он предназначен для учета военнообязанных, призывников и резервистов. Доступ к этой базе данных по сети Интернет невозможен, он осуществляется только через защищенные коммуникационные каналы.

Скриншот сообщения Черногоренко
Скриншот сообщения Черногоренко

Ранее эксперт по кибербезопасности Константин Корсун объяснил, имеет ли информация в приложении "Резерв+" юридическую силу.

Также в Министерстве обороны заявили о создании приложения для военных.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
Минобороны
мобилизация
резерв

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