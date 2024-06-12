Мобільний додаток "Резерв+". Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Заступниця міністра оборони Катерина Чернегоренко розповіла чи є можливим витік даних з Резерв+. Вона також прокоментувала появу скрінів з витоком даних військовозобов'язаних в мережі.

Про це заступниця міністра написала у Facebook.

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Чи можливий витік даних військовозобов'язаних з Резерв+

Чернегоренко розповіла, що Міністерство оборони провело розслідування і встановило, що особи, чиї дані нібито були опубліковані в Інтернеті, ніколи не реєструвалися в системі Резерв+. Вона підкреслила, що, витік даних є неможливим, оскільки Резерв+ не зберігає дані, а лише використовує інформацію з державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Заступниця міністра оборони додала, що вказаний реєстр не містить детальної інформації про військові підрозділи чи поточні звання військовослужбовців. Він призначений для обліку військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Доступ до цієї бази даних через мережу Інтернет є неможливим, він здійснюється тільки через захищені комунікаційні канали.

Скриншот допису Черногоренко

Раніше експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун пояснив, чи має інформація в застосунку "Резерв+" юридичну силу.

Також у Міністерстві оборони заявили про створення застосунку для військових.