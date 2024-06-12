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Военнообязанные получат новый способ подтвердить обновление данных — Минобороны

12 июня 2024 14:53
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Резерв+ запускают QR-код
Процесс авторизации в Резерв+. Фото: Униан
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

С 18 июня в приложении "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ. Это новшество позволит гражданам Украины легко подтвердить обновление своих данных.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook.

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В Минобороны говорят, что действительность документа можно будет проверять с помощью QR-кода. Проверка будет производиться просто сканированием кода в приложении, без необходимости использования специальных считывателей.

Нововведение поможет упростить процесс подтверждения обновленных данных.

"Для этого ТЦК или полиции не нужны считыватели, проверить действительность кода можно будет прямо через сканер QR-кода в приложении", — говорится в сообщении.

Добавим, что украинское правительство пока не планирует внедрять новые обновления для мобильного приложения Резерв+ . Особенно это касается электронных повесток, а также направлений на прохождение военно-врачебных комиссий.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили о создании приложения для военных . Там подчеркнули, что цифровизация армии может помочь Украине добиться технологического преимущества над российскими оккупантами 10:1.

приложение
военнообязанные
Минобороны
война в Украине
армия
резерв

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