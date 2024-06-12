У Резерв+ запускають QR-код

Військовозобов'язані отримають новий спосіб підтвердити оновлення даних — Міноборони
З 18 червня в застосунку "Резерв+" з'явиться електронний військово-обліковий документ. Це нововведення дозволить громадянам України легко підтвердити оновлення своїх даних.
Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.
Громадяни зможуть довести, що оновили дані в Резерв+
У Міноборони кажуть, що чинність документу можна буде перевіряти за допомогою QR-коду. Перевірка здійснюватиметься просто через сканер QR-коду в застосунку, без необхідності використання спеціальних зчитувачів.
Нововведення допоможе спростити процес підтвердження оновлених даних.
"Для цього ТЦК чи поліції не потрібні зчитувачі, перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку", — йдеться у повідомленні.
Додамо, що український уряд наразі не має в планах запроваджувати нові оновлення для мобільного додатку Резерв+. Особливо це стосується електронних повісток, а також направлень на проходження військово-лікарських комісій.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про створення застосунку для військових. Там наголосили, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над російськими окупантами 10:1.
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