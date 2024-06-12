У Резерв+ запускають QR-код

Процес авторизації у застсунку Резерв+. Фото: Уніан

З 18 червня в застосунку "Резерв+" з'явиться електронний військово-обліковий документ. Це нововведення дозволить громадянам України легко підтвердити оновлення своїх даних.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.

Читайте також:

Громадяни зможуть довести, що оновили дані в Резерв+

У Міноборони кажуть, що чинність документу можна буде перевіряти за допомогою QR-коду. Перевірка здійснюватиметься просто через сканер QR-коду в застосунку, без необхідності використання спеціальних зчитувачів.

Нововведення допоможе спростити процес підтвердження оновлених даних.

"Для цього ТЦК чи поліції не потрібні зчитувачі, перевірити дійсність коду можна буде прямо через сканер QR-коду в застосунку", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що український уряд наразі не має в планах запроваджувати нові оновлення для мобільного додатку Резерв+. Особливо це стосується електронних повісток, а також направлень на проходження військово-лікарських комісій.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про створення застосунку для військових. Там наголосили, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над російськими окупантами 10:1.