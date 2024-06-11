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Адвокат объяснил, почему в Украине не вводят электронные повестки

11 июня 2024 17:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Почему в Украине не вводят электронные повестки — ответ адвоката
Мобильное приложение Резерв+. Фото: Игорь Кузнецов/Новости.
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Адвокат Юрий Танасийчук заявил, что в Украине нет законодательных препятствий для введения электронных повесток. Он считает, что государство должно использовать все доступные каналы связи, включая мессенджеры, для работы с военнообязанными.

Об этом адвокат заявил в эфире "Киев 24" во вторник, 11 июня.

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Танасийчук подчеркнул, что игнорирование возможностей электронной системы отрицательно сказывается на взаимодействии между гражданами и правительством, а также Министерством обороны. Он считает, что использование электронных повесток могло бы улучшить справедливость мобилизации, поскольку они могли бы поступать всем без исключения, в том числе и имеющим "телефонное право".

"Это только отрицательно сказывается на коммуникации общества с правительством, с Министерством обороны. Ибо в электронный кабинет повестка может прийти детям-мажорам, детям или людям, пользующимся другим "телефонным правом". И, соответственно, по этим соображениям часть народных депутатов выступает категорически против", — подчеркнул адвокат.

По словам адвоката, государство должно использовать все доступные каналы связи, включая мессенджеры, для работы с военнообязанными. Танасийчук также отметил, что приложение могло бы выполнять важную роль в обеспечении справедливой мобилизации.

"Страна, которая имеет чрезвычайное приложение "Действие", запустившую Helsi и массу других разработок в сфере ИТ, интегрированных с государством, пытается оставлять приложение "Резерв+" каким-то информационным листком… У меня впечатление для чего это делается — два варианта: или работа в интересах врага, или "ручной" режим, чтобы уберечь своих нетронутых сыновей, пасынков и других близких людей", — заявил адвокат.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам обороны нардеп Федор Вениславский заявил, что украинское правительство пока не имеет в планах внедрять новые обновления для мобильного приложения Резерв+. Особенно это касается электронных повесток, а также направлений на прохождение военно-врачебных комиссий.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Резерв+ вскоре появится QR-код, который можно будет использовать вместо бумажного учетного документа.

Украина
ТЦК и СП
адвокат
мобилизация
электронные повестки
повестки
резерв

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