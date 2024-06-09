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Експерт пояснив, чи варто йти до ТЦК, якщо людина у розшуку після оновлення даних в Резерв+

9 червня 2024 13:43
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Чи варто йти до ТЦК, якщо людина в розшуку після оновлення даних в Резерв+
Додаток Резерв+. Фото ілюстративне: РБК-Україна
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

У мобільному додатку Резерв+ після оновлення людиною даних може з'явитися статус "перебуває у розшуку". Для цього необхідно з'явитися в ТЦК СП, аби уникнути подальших проблем. 

Про це розповів адвокат Ярослав Куц в ефірі телеканалу "Київ" у суботу, 9 червня.

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Як потрібно діяти, якщо людина у розшуку

За словами експерта, іншого алгоритму дій поки що немає. Навіть ті люди, які не ухилялися від військової служби, через зміни у законодавстві та недосконалість системи іноді можуть значитися у ТЦК "ухилянтами".

"На жаль, на практиці до вступу нового законодавства повістки дійсно розкладали по поштових скриньках. Для себе ТЦК таким чином ставили позначку, що належним чином повідомили особу. Таких військовозобов’язаних вносили до бази як ухилянтів і оголошували в розшук. Більшість встановлювали "Резерв+", приходили у ЦНАП, оновлювали дані, повідомляли, що проживають у Києві, хоч і зареєстровані у Закарпатті. У такій ситуації потрібно дійсно з’явитися до свого ТЦК за місцем реєстрації, щоб знятися з розшуку. Щоб ця проблема не накопичувалася у масовому "відловлюванні" десь на блокпостах у Києві", — сказав правозахисник.

Резерв+ та мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розповів про нюанси застосунку Резерв+, де зауважив, що його розробники проігнорували питання захисту персональних даних українців.

Також за його словами, у законі про мобілізацію вказано, що з приводу оновлення даних нічого не сказано про "безпечний" застосунок від Міністерства оборони України.

Україна
ТЦК та СП
розшук
мобілізація
військовий облік
резерв

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