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Эксперт объяснил, следует ли идти в ТЦК, если человек в розыске после обновления данных в Резерв+

9 июня 2024 13:43
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Следует ли идти в ТЦК, если человек в розыске после обновления данных в Резерв+
Приложение Резерв+. Фото иллюстративное: РБК-Украина
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

В мобильном приложении Резерв+ после обновления человеком данных может появиться статус "находящегося в розыске". Для этого необходимо появиться в ТЦК СП , чтобы избежать дальнейших проблем.

Об этом рассказал адвокат Ярослав Куц в эфире телеканала "Киев" в субботу, 9 июня.

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Как нужно действовать, если человек в розыске

По словам эксперта, другого алгоритма действий пока нет. Даже те люди, которые не уклонялись от военной службы, из-за изменений в законодательстве и несовершенстве системы иногда могут числиться в ТЦК "уклончанами".

"К сожалению, на практике до вступления нового законодательства повестки действительно раскладывали по почтовым ящикам. Для себя ТЦК таким образом ставили отметку, что должным образом сообщили личность. Таких военнообязанных вносили в базу как уклонявшихся и объявляли в розыск. Большинство устанавливали Резерв+, приходили в ЦНАП, обновляли данные, сообщали, что проживают в Киеве, хоть и зарегистрированы в Закарпатье. В такой ситуации нужно действительно явиться в свой ТЦК по месту регистрации, чтобы сняться с розыска. Чтобы эта проблема не накапливалась в массовом отлове "где-то на блокпостах в Киеве", — сказал правозащитник.

Резерв+ и мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, ранее эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал о нюансах приложения Резерв+, где отметил, что его разработчики проигнорировали вопросы защиты персональных данных украинцев.

Также по его словам, в законе о мобилизации указано, что по поводу обновления данных ничего не сказано о "безопасном" приложении от Министерства обороны Украины.

Украина
ТЦК и СП
розыск
мобилизация
военный учет
резерв

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