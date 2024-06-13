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Експерт з кібербезпеки розповів, чому Резерв+ не вписується у законодавство

13 червня 2024 10:43
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Про додаток Резерв+ не згадано у законодавстві
Інтерфейс додатку Резерв+. Фото: Експерт
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У законодавстві України зазначено про функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, проте нічого немає про додаток Резерв+. Тому юридичних наслідків за користування цим застосунком не може бути.

Про це повідомив експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун в інтерв'ю New Voice.

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Експерт з юридичною освітою зазначив, що наразі, з погляду закону, цей додаток такий же, як і онлайн тест "Який ти фрукт?".

Корсун наголосив, що якби застосунок мав додаткову інформацію або маркування, про те, що це є цей продукт є електронним кабінетом військовозобов'язаного, то це, з точки зору законодавства, можна б було якось так трактувати.

"Якісь були б двозначності, можна було сперечатися, але якось, хоч трошечки воно би вписувалось у законодавство. Цього нічого немає, відповідно, і юридичних наслідків це жодних не створює", — сказав він.

За словами експерта, має бути юридичний зв’язок між тим, що написано в законі, і тим, що написано в додатку.

Корсун також додав, що наразі неможливо довести працівникам ТЦК чи Нацполіції, що ви оновили дані через Резерв+. Оскільки документальних свідчень цьому немає, а повідомлення з додатку про те, що дані оновлено. не є цьому підтвердженням. QR-код, за яким планують перевіряти відповідну інфорацію, запустять лише з 18 червня.

"Тим людям, які зараз це все заповнюють: це ні від чого не страхує, нічого не доводить і юридичних наслідків ніяких не створює. Ви такі задоволені, оновили все через додаток, ідете вулицею, вас зупиняє патруль ТЦК і каже: "А у нас в базі немає нічого про вас. Сідайте в бусик, будь ласка, поїхали в ТЦК, на медкомісію", — сказав він.

Раніше у Міноборони підтвердили, що поки мобільний додаток "Резерв+" не є офіційним документом. Але ближе до кінця червня у додатку з'явиться нова функція — генератор QR-коду, після підтвердження оновлення персональних даних. З таким кодом електронний документ стане офіційним. 

Раніше ми повідомляли, що майже півтора мільйони українців оновили дані у застосунку "Резерв+".  Показники реєстрації продовжують зростати.

кібербезпека
додаток
ТЦК та СП
застосунок
мобілізація
армія
резерв

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