О приложении Резерв+ не упомянуто в законодательстве

Интерфейс приложения Резерв+. Фото: Эксперт

В законодательстве Украины указано о функционировании электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, однако ничего нет о приложении Резерв+ . Поэтому юридических последствий за использование этого приложения не может быть.

Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью New Voice .

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Резерв+ на вписывается в законодательство

Эксперт с юридическим образованием отметил, что сейчас, с точки зрения закона, это приложение такое же, как и онлайн тест "Какой ты фрукт?".

Корсун подчеркнул, что если бы приложение имело дополнительную информацию или маркировку, о том, что это продукт является электронным кабинетом военнообязанного, то это, с точки зрения законодательства, можно было бы как-то так трактовать.

"Какие-то были бы двусмысленности, можно было спорить, но как-то, хоть немного оно бы вписывалось в законодательство. Этого ничего нет, соответственно, и юридических последствий это никаких не создает", — сказал он.

По словам эксперта, должна быть юридическая связь между тем, что написано в законе, и тем, что написано в приложении.

Корсун также добавил, что пока невозможно доказать работникам ТЦК или Нацполиции, что вы обновили данные через Резерв+. Поскольку документальных свидетельств этому нет, а сообщения из приложения о том, что данные обновлены. не является подтверждением этого. QR-код, по которому планируют проверять соответствующую информацию, запустят только с 18 июня.

"Тем людям, которые сейчас это все заполняют: это ни от чего не страхует, ничего не доказывает и юридических последствий никаких не создает. Вы так довольны, обновили все через приложение, идете по улице, вас останавливает патруль ТЦК и говорит: "А у нас в базе нет ничего о вас. Садитесь в бусик, пожалуйста, поехали в ТЦК, на медкомиссию" , — сказал он.

Ранее в Минобороны подтвердили, что пока мобильное приложение "Резерв+" не является официальным документом . Но ближе к концу июня в приложении появится новая функция – генератор QR-кода, после подтверждения обновления персональных данных. С таким кодом электронный документ станет официальным.

Ранее мы сообщали, что почти полтора миллиона украинцев обновили данные в приложении "Резерв+" . Показатели регистрации продолжают расти.