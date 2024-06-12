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Коли Резерв+ стане офіційним документом, який замінить військовий квиток, — заява Міноборони

12 червня 2024 23:08
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Скоро мобільний додаток "Резерв+" запрацює як повноцінний документ
Мобільний застосунок "Резерв+" на екрані мобільного телефону. Фото ілюстративне: УНІАН
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Поки мобільний додаток "Резерв+" не є офіційним документом. Але ближе до кінця червня у додатку з'явиться нова функція — генератор QR-коду, після підтвердження оновлення персональних даних. З таким кодом електронний документ стане офіційним.  

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Після появи QR-коду у застосунку військовозобов'язаний може не носити з собою паперові документи, зокрема, військовий квиток. Достатньо буде показати перевіряючому код у мобільному додатку. 

"Ми запустились без наявності QR-коду, через який можна перевірити цей електронний документ. Ми зараз працюємо в дуже такому пришвидшеному режимі, щоби зовсім скоро запустити QR-код — і не потрібно носити з собою жодні папірці... Ми очікуємо реалізацію QR-коду вже в червні", — сказала Черногоренко.

Перевірка електронного військово-облікового документу здійснюватиметься просто через сканер QR-коду в застосунку, без використання спеціальних зчитувачів.

Також у Міноборони анонсували появу ще одного застосунку для українських захисників —  "Армія+", який спростить бюрократичні процеси у війську.

Раніше ми повідомляли, що майже півтора мільйони українців оновили дані у застосунку "Резерв+".  Показники реєстрації продовжують зростати.

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Міноборони

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