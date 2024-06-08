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Електронне направлення на ВЛК буде доступне у "Резерв+" — що відомо

8 червня 2024 21:46
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні - електронне направлення на ВЛК буде доступне у "Резерв+" — що відомо
Чоловік дивиться у мобільний телефон. Ілюстративне фото: Pexels
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Міністерство оборони України планує впровадити можливість отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов'язаних, які мають статус "обмежено придатний". Це буде доступно у застосунку "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Суспільного.

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Електронне направлення на ВЛК у "Резерв+"

Черногоренко зазначила, що працюють над тим, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично йти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Планується, що за згодою особи, направлення можна буде отримати в електронному форматі через застосунок "Резерв+".

Військовозобов'язані матимуть можливість обрати спосіб отримання направлення: під час особистого візиту до ТЦК або в застосунку "Резерв+".

Це нововведення спрямоване на зменшення навантаження на ТЦК і уникнення додаткових черг для отримання направлення, що є формальною процедурою. Технічну можливість для цього ще не реалізовано, але впровадження такої системи планується в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи можна використовувати інформацію з Резерв+ як офіційний документ.

Також у Міноборони розповіли, що додаток пережив низку DDоS-атак, але кіберфахівцям вдалося вчасно запобігти зламу додатку.

війна в Україні
військовий квиток
мобілізація
ВЛК

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