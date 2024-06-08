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Электронное направление на ВВК будет доступно в "Резерв+" — что известно

8 июня 2024 21:46
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине - электронное направление на ВЛК будет доступно в "Резерв+" - что известно
Мужчина смотрит в мобильный телефон. Иллюстративное фото: Pexels
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Министерство обороны Украины планирует внедрить возможность получения электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для военнообязанных, имеющих статус "ограниченно пригодный". Это будет доступно в приложении "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Суспільного.

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Электронное направление на ВВК в "Резерв+"

Черногоренко отметила, что работают над тем, чтобы по направлению на ВЛК не нужно было физически идти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Планируется, что с согласия лица, направление можно получить в электронном формате через приложение "Резерв+".

Военнообязанные смогут выбрать способ получения направления: во время личного визита в ТЦК или в приложении "Резерв+".

Это нововведение направлено на уменьшение нагрузки на ТЦК и избегание дополнительных очередей для получения направления, являющегося формальной процедурой. Техническая возможность для этого еще не реализована, но внедрение такой системы планируется в ближайшем будущем.

Напомним, ранее мы сообщали, можно ли использовать информацию из "Резерв+" в качестве официального документа.

Также в Минобороны рассказали, что приложение пережило ряд DDоS-атак, но киберспециалистам удалось вовремя предотвратить излом приложения.

война в Украине
военный билет
мобилизация
ВВК

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