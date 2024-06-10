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"Резерв +" як альтернатива військовому квитку — військом дав пояснення

10 червня 2024 18:30
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Представник ТЦК пояснив, яка існує альтернатива військовому квитку
Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: відкриті джерела
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, всі чоловіки призовного віку 18-60 років повинні носити з собою військово-облікові документи. Водночас в Україні запустили застосунок для оновлення облікових даних "Резерв+".

Чи зможе він замінити військовий квиток, пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю виданню "Телеграф".

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Істомін нагадав про внесення змін до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим воєнного стану", згідно з якими у період проведення мобілізації громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, який посвідчує особу.

Також чоловіки мають пред’являти ці документи на вимогу представника ТЦК та СП або поліцейського. За невиконання в Україні передбачений штраф у розмірі 17-25,5 тис. гривень.

"Але потрібно розуміти, що ні витяг зі ЦНАПу, ні застосунок "Резерв+" не є військово-обліковими документами", — зазначив представник Полтавського ТЦК.

За його словами, для призовників таким документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Нагадаємо, незабаром у застосунку для оновлення військово-облікових даних "Резерв+" незабаром з'явиться QR-код. Його можна буде використовувати замість паперового облікового документа.

Також ми писали, що у "Резерв+" незабаром додадуть нову з'явиться функцію. Користувачі зможуть проглядати актуальні вакансії ЗСУ. 

ТЦК та СП
військовий призов
мобілізація
чоловіки
військовий облік

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