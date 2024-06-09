За неправдиві дані в Резерв+ українцям загрожує блокування рахунків

Реєстр "Оберіг". Ілюстративне фото: Фокус

В Україні 18 травня запрацював застосунок для оновлення військово-облікових даних "Резерв+". Однак українцям, які свідомо вказали неправдиві дані, можуть блокувати рахунки.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Блокування рахунків за неправдиву інформацію

Так, Черногоренко фактично підтвердила інформацію про блокування рахунків українцям, які навмисно вказали неправдиві дані в "Резерв+".

"Щодо блокування рахунків. Дійсно є набір норм, які стосуються посилення відповідальності за порушення правил військового обліку. Тому що в країні війна і ці норми ухвалила Верховна Рада", — сказала вона.

За словами представниці Міноборони, існує низка моментів, які стосуються відповідальності за те, що людина систематично не оновлює свої дані або ухиляється від такого обов’язку.

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснив наслідки, якщо чоловік не оновить облікові дані протягом 60 днів.

Також ми писали, що незабаром у мобільному додатку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться нова функція. Користувачі зможуть проглядати актуальні вакансії ЗСУ.