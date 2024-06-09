Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Резерв arrow Внесення неправдивих даних в Резерв+ — у Міноборони прокоментували можливість блокування рахунків arrow

Внесення неправдивих даних в Резерв+ — у Міноборони прокоментували можливість блокування рахунків

9 червня 2024 10:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За неправдиві дані в Резерв+ українцям загрожує блокування рахунків
Реєстр "Оберіг". Ілюстративне фото: Фокус
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні 18 травня запрацював застосунок для оновлення військово-облікових даних "Резерв+". Однак українцям, які свідомо вказали неправдиві дані, можуть блокувати рахунки.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Блокування рахунків за неправдиву інформацію

Так, Черногоренко фактично підтвердила інформацію про блокування рахунків українцям, які навмисно вказали неправдиві дані в "Резерв+".

"Щодо блокування рахунків. Дійсно є набір норм, які стосуються посилення відповідальності за порушення правил військового обліку. Тому що в країні війна і ці норми ухвалила Верховна Рада", — сказала вона.

За словами представниці Міноборони, існує низка моментів, які стосуються відповідальності за те, що людина систематично не оновлює свої дані або ухиляється від такого обов’язку.

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін пояснив наслідки, якщо чоловік не оновить облікові дані протягом 60 днів.

Також ми писали, що незабаром у мобільному додатку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться нова функція. Користувачі зможуть проглядати актуальні вакансії ЗСУ. 

ТЦК та СП
Міноборони
військовий призов
мобілізація
чоловіки
військовий облік
резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку