Представитель ТЦК объяснил, какая существует альтернатива военному билету

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: открытые источники

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все мужчины призывного возраста 18-60 лет должны носить с собой военно-учетные документы. В то же время в Украине запустили приложение для обновления учетных данных "Резерв+".

Сможет ли он заменить военный билет, объяснил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф" .

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Военно-учетные документы в Украине

Истомин напомнил о внесении изменений в законы Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О правовом режиме военного положения", согласно которым в период проведения мобилизации граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Также мужчины должны предъявлять эти документы по требованию представителя ТЦК и СП или полицейского. За невыполнение в Украине предусмотрен штраф в размере 17-25,5 тыс. гривен.

"Но нужно понимать, что ни выписка из ЦНАПа, ни приложение "Резерв+" не являются военно-учетными документами", — отметил представитель Полтавского ТЦК.

По его словам, для призывников таким документом является удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение.

Напомним, в скором времени в приложении для обновления военно-учетных данных "Резерв+" вскоре появится QR-код. Его можно использовать вместо бумажного учетного документа.

Также мы писали, что в "Резерв+" скоро добавят новую появившуюся функцию. Пользователи могут просматривать актуальные вакансии ВСУ.