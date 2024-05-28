Что делать после обновления данных в приложении "Резерв+"

Мобильное приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: Волынь 24

После обновления данных в приложении "Резерв+" военнообязанного все же вызовут в ТЦК: это сделают с помощью повестки или другим способом.

Об этом в интервью "11 каналу" сообщила спикер Днепропетровского областного ТЦК Елена Кузина.

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Приложение "Резерв+" лучше не удалять с телефона

Некоторые военнообязанные, обновив данные в программе "Резерв+", сразу удаляют мобильное приложение с телефона. По словам Кузиной, такие действия неуместны, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре.

"Если вы удалили после регистрации программу, то вы просто удалили программу с телефона, и это неправильно", — сказала спикер областного ТЦК.

В любом случае, с телефонным приложением или без, военнообязанного все равно вызовут в военкомат.

Напомним, с 18 мая с помощью приложения "Резерв+" свои данные обновили более 14-ти тысяч украинских военнообязанных, проживающих в 124 странах. Также мы сообщали, что данные в мобильном приложении "Резерв+" не является официальным документом, а носят исключительно информационный характер.