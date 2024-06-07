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Существует опасность — эксперт по кибербезопасности рассказал о нюансах применения Резерв+

7 июня 2024 11:11
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Резерв+ ворует персональные данные — мнение эксперта по кибербезопасности
Приложение Резерв+. Фото иллюстративное: НТА
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

Разработчики мобильного приложения Резерв+ могли проигнорировать вопросы защиты персональных данных военнообязанных украинцев. Скорее всего, это связано с тем, что они получили задачу в кратчайшие сроки получить информацию о потенциале мобилизованных, но провалили два ключевых условия.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью NV.

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По словам эксперта, такие просчеты угрожают тем, что база данных может попасть в Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (известное как ГРУ).

"Этот риск всегда главный, по сути. Он очевиден, он на поверхности. Как его решали, как от него страховались, я не знаю, потому что эта информация закрыта, она не публична. Ничего — ни слова, ни полслова — об инфраструктуре и каким образом обеспечивается безопасность  —   не сказано, не поставлено в известность. Соответственно, можно строить любые конспирологические теории", — заявил он.

Другой проблемой Корсун называет то, что нет возможности проконтролировать свои персональные данные, несмотря на то, что это предусмотрено как украинским законодательством, так и европейским регламентом о защите данных.

Также он подчеркнул, что приложение может быть недействительным с учетом закона о мобилизации

"Там написано, что можно обновить свои данные через ТЦК или через электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста – так это называется. И там ничего не сказано о Резерв+", — отмечает Корсун.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что приложение Резерв+ является собственностью Министерства обороны, которое было создано средствами одного из благотворительных фондов.

Также в оборонном ведомстве страны развенчали мифы о Резерв+ и убедили, что оно "совершенно безопасно".

Украина
приложение
мобилизация
война в Украине
военный учет
резерв
личные данные

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