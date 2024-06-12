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Когда Резерв+ станет официальным документом, который заменит военный билет, — заявление Минобороны

12 июня 2024 23:08
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Скоро мобильное приложение "Резерв+" заработает как полноценный документ
Мобильное приложение "Резерв+" на экране мобильного телефона. Фото иллюстративное: УНИАН
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

Пока мобильное приложение "Резерв+" не является официальным документом. Но ближе к концу июня в приложении появится новая функция — генератор QR-кода, как итог подтверждение обновления персональных данных. С таким кодом электронный документ станет официальным.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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После появления QR-кода в приложении военнообязанный может не носить с собой бумажные документы, в частности, военный билет. Достаточно будет показать проверяющему код в мобильном приложении.

"Мы запустились без наличия QR-кода, через который можно проверить этот электронный документ. Мы сейчас работаем в очень ускоренном темпе, чтобы совсем скоро запустить QR-код — и не нужно носить с собой никакие бумажки... Мы ожидаем реализацию QR- кода уже в июне", — сказала Черногоренко.

Проверка электронного военно-учетного документа будет производиться просто через сканер QR-кода в приложении, без использования специальных считывателей.

Также в Минобороны анонсировали появление еще одного приложения для украинских защитников — "Армия+", которое упростит бюрократические процессы в армии.

Ранее мы сообщали, что около полутора миллионов украинцев обновили данные в приложении "Резерв+". Показатели регистрации продолжают расти.

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