Эксперт объяснил, имеет ли информация в приложении Резерв+ юридическую силу

Приложение "Резерв+". Фото: Главком

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун считает, что существует много нюансов по поводу легитимности приложения Резерв+ . В новом законе о мобилизации указано, что можно обновить свои данные через ТЦК или через электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста и там ничего не сказано о Резерве+.

Об этом эксперт рассказал в интервью NV.

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По словам Корсуна, если бы в приложении был написан Резерв+, а где-то внизу мелким шрифтом написано, что этот продукт является электронным кабинетом военнообязанного, призывника, резервиста, то можно было бы так трактовать.

"Какие-то были бы двусмысленности, можно было спорить, но как-то, хоть немного оно бы вписывалось в законодательство. Этого ничего нет, соответственно, и юридических последствий это никаких не создает", — говорит эксперт.

Также, по его словам, после обновления данных в Резерв+ человек ничем не может это доказать. Никаких документальных свидетельств этому нет, потому что министерство, разработчики приложения эту функцию генерирования QR-кода, который ведет на электронный военно-учетный документ, подтверждаемый только после 18 июня, говорит Корсун.

"Тем людям, которые сейчас это все заполняют: это ни от чего не страхует, ничего не доказывает и юридических последствий никаких не создает. Вы так довольны, обновили все через приложение, идете по улице, вас останавливает патруль ТЦК и говорит: "А у нас в базе нет ничего о вас. Садитесь в бусик, пожалуйста, поехали в ТЦК, на медкомиссию", — рассказывает эксперт.

Следовательно, он говорит, что должна быть юридическая связь между тем, что написано в законе, и тем, что написано в приложении.

Также Корсун отмечает, что понятие электронный кабинет значительно шире, чем просто понятие приложение.

"Нельзя взять приложение и сказать, что это - электронный кабинет. Для понимания: электронный кабинет - это как автомобиль, а приложение - это как дверца этого автомобиля, и не обязательно водительские. В этом случае приложение Резерв+ выполняет одну простую задачу — авторизирует. И через эту дверь вы каким-то образом передаете свои данные куда-то. Поэтому, юридических, правовых последствий заполнения данных через это приложение пока еще не просматривается", — подытожил эксперт.

Напомним, Константин Корсун рассказывал, что разработчики мобильного приложения Резерв+ могли проигнорировать вопросы защиты персональных данных военнообязанных украинцев.

Ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что приложение Резерв+ является собственностью Министерства обороны , которое было создано средствами одного из благотворительных фондов.

Также в оборонном ведомстве страны развенчали мифы о Резерв+ и убедили, что он "абсолютно безопасен".